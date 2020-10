Dzieci księcia Williama i księżnej Kate przeprowadziły poważną rozmowę z Davidem Attenborough

Wszystkie oczy zwrócone są ku Davidowi Attenborough. Brytyjski biolog, pisarz i narrator najpopularniejszych programów przyrodniczych dołączył do społeczności Instagrama. Pobił tym samym rekord, który należał do Jennifer Aniston. Prezenter pobił rekord Guinessa w osiągnięciu miliona obserwatorów w 4 godziny i 44 minuty. Aktorka pierwszy milion osiągnęła po ponad 5 godzinach.

Słynny biolog pojawił się na nagraniu udostępnionym przez Williama i Kate. Dzieci królewskiej pary zadawały mu pytania na temat otaczającego nas świata. "Cześć Davidzie Attenborough. Jak myślisz, jaki gatunek zwierzęcia wyginie jako następny?" . Co na to prezenter programów przyrodniczych?

David Attenborough rozmawiał z dziećmi Kate i Williama

Córka Williama i Kate, Charlotte, zapytała naukowca, czy lubi pająki. "Kocham je, cieszę się, że i ty je lubisz. Myślę, że to cudowne stworzenia. Dlaczego ludzie się ich tak boją? Może to przez to, że mają osiem nóg, znacznie więcej niż my. A jeśli masz osiem nóg, to możesz poruszać się w każdym kierunku i nigdy do końca nie wiadomo, dokąd pójdzie pająk".