Dla niego zerwała zaręczyny. To nie różnicy wieku się obawiała

Wojciecha Błacha i jego żonę dzieli prawie 20 lat różnicy, ale zgodnie zapewniają, że wiek nie ma dla nich żadnego znaczenia. Nie tylko to ich zresztą różni, a mimo to od lat tworzą szczęśliwe małżeństwo.

Wojciech Błach i Agnieszka Giza poznali się kilka lat temu przy współpracy nad reżyserskim debiutem aktora, spektaklem "Sztuka kochania wg dziewczyn", który wystawiano na deskach Teatru IMKA. To właśnie jego założyciel Tomasz Karolak zainicjował ich pierwsze spotkanie. Umówił kolegę po fachu z młodszą o 19 lat absolwentką filologii angielskiej, która miała zagrać jedną z głównych ról. Szybko okazało się, że Błach i Giza doskonale rozumieją się nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale i prywatnej. Choć kiedy się spotkali, obydwoje przezywali trudne chwile w swoim życiu. Błach, ulubieniec widzów serialu "Na Wspólnej", był w trakcie rozwodu z Kamilą Baar, z którą ma syna Bruna. Giza zaś miała zaś poważne wątpliwości co do swojego związku z obcokrajowcem.

Po jakimś czasie oboje dostrzegli, że są dla siebie ukojeniem. Ona zerwała zaręczyny z Włochem, a niedługo potem została żoną i matką drugiego syna popularnego aktora. W maju para będzie obchodzić 6. rocznicę ślubu i podkreśla, że wiek to tylko jedna z wielu różnic między nimi. Paradoksalnie jednak to, co ich teoretycznie dzieli, jednocześnie ich uzupełnia.

Jak czytamy w najnowszym tygodniku "Życie na gorąco": "Wojciech i Agnieszka różnią się, a zarazem uzupełniają. On wstaje wcześniej, ona lubi spać długo. [...] On dłużej leży w wannie, ale ma też więcej cierpliwości do dziecka". Od czterech lat Błachowie wychowują Jeremiego. Z decyzją o powiększeniu rodziny, podobnie jak z decyzją o ślubie, nie czekali długo. Choć pochodząca z tradycyjnego domu Agnieszka nie ukrywała, że bagaż doświadczeń Błacha początkowo zasiał w niej pewne wątpliwości, dziś docenia fakt, że Jeremi ma starszego, przyrodniego brata. Jak wyznali też małżonkowie, od jakiegoś czasu starają się o rodzeństwo dla chłopców.

Jakiś czas temu Wojciech i Agnieszka Błachowie zdradzili w programie Krzysztofa Ibisza "Demakijaż" swoją receptę na udany związek. Dla niej najważniejsza jest szczerość i lojalność partnera. Dla Błacha to, by w relacji z drugą połówką być sobą. Aktor poradził wówczas widzom, by na pierwszych randkach nie udawać po prostu kogoś, kim się nie jest.