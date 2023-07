"Dzień Dobry TVN". Damian Michałowski bez koszulki. Muskulatura godna pozazdroszczenia

Takie podejście do oddzielania sfery prywatnej od zawodowej, nie przeszkadza mu w relacjonowaniu swoich wakacji w sieci. Co więcej, rodzinne wypoczywanie na południu Włoch to dla dziennikarza doskonała okazała, aby przypomnieć swoim fanom, jak świetnie wygląda bez koszulki. A jest się czym chwalić!