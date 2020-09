Dziennikarka pobita. Szła za rękę z 13-letnią siostrzenicą

Mężczyzna pobił dziennikarkę, bo myślał, że kobieta jest lesbijką

Dziennikarka szła za rękę ze swoją 13-letnią siostrzenicą w okolicach Galerii Młociny. Nagle pewien mężczyzna zaczął krzyczeć w ich kierunku wulgarne słowa. Doszło również do rękoczynów. Napastnik podszedł do kobiety i uderzył ją pięścią w twarz. Cios był na tyle silny, że złamał kobiecie nos i "spowodował sińce w okolicach oczu". W obronie kobiet stanął chłopak, który zauważył całe zajście. Jak się okazuje, on również został pobity przez napastnika.