Dziennikarz rozbroił Joannę Opozdę. Zapytał ją o Julię Wieniawę

Obie są młode i ambitne, obie mają już sporo sukcesów na swoim koncie i obie wiedzą, jak sprawić, by było o nich głośno. Julia Wieniawa i Joanna Opozda, bo o nich mowa, znów są bohaterkami krzykliwych nagłówków kolorowej prasy i portali plotkarskich.

Prasa bowiem węszy kolejny konflikt w show-biznesie, pomiędzy aktorkami właśnie. Powody ku temu dała ich ostatnia przepychanka w mediach społecznościowych. Wieniawa miała zarzucić skopiowanie stylizacji, Opozda jakby w odwecie pisała w sieci o inspiracji, dodając przewrotnie, że może zainspirować młodzież… do nauki i zdobycia wykształcenia wyższego, zwłaszcza - aktorskiego.

Antek Królikowski broni Joanny: "Zawsze będę stał po jej stronie"

Internauci w mig połączyli kropki, by dojść do wniosku, że aktorki zbytnio za sobą nie przepadają. Pikanterii historii dodaje obecny chłopak Opozdy i jednocześnie były Wieniawy – Antek Królikowski.

- To nie jest tak, mam dużo znajomych aktorów niezawodowych, z którymi się lubię i przyjaźnię. Po prostu jeśli miałabym kogoś inspirować, to powiedziałabym, w jaki sposób chciałabym to robić - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem.