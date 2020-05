"Ofiara reżimu". Trójka zawiesiła dziennikarza po aferze z Kazikiem

"Ofiara reżimu. Kiedy przeprowadzałam się do Polski, myślałam, że będzie to kraj, gdzie doświadczę prawdziwej demokracji. Jakiś czas później zrozumiałam, że to iluzja, ale wciąż jestem w szoku po tym, co zdarzyło się dzisiaj. Mój mąż, który pracuje (albo jak się okazuje: pracował) w Trójce w redakcji muzycznej, został zawieszony" - pisze Gholami.