Oświadczenie Polskiego Radia ws. piosenki Kazika. "Manipulacja przy liczeniu głosów"

W sobotę na Twitterze pojawiły się głosy, że rozgłośnia umyślnie usunęła odnośnik do artykułu o ostatnim notowaniu listy. Dziennikarze wprost piszą o cenzurze i powrocie PRL-u .

- Jak Kazik śpiewał "Wałęsa dawaj moje sto milionów" czy "Łysy jedzie do Moskwy" [o premierze Józefie Oleksym – red.] to nie było problemu. A teraz tak się przestraszyli, że ściągnęli całą stronę. To cenzura gorsza i głupsza niż w PRL - mówi nam anonimowo pracownik Trójki.