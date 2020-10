Dziewczyna Pitta ma dość! Po raz pierwszy zabrała głos

O nowym związku Brada Pitta zaczęło być głośno po tym, jak aktor został przyłapany na wakacjach we Francji, które spędził z tajemniczą kobietą. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że chodzi o 27-letnią Nicole Poturalski . Para miała przylecieć na lotnisko Charles de Gaulle i udać się do posiadłości, w której poślubił Angelinę Jolie. Chociaż mama kobiety zaprzecza wszystkim doniesieniom . Z kolei Brad Pitt, ani młodziutka modelka nie potwierdzili tej informacji, a zachodnie media podają, że aktor i Polka są parą.

Ich związek spotkał się jednak ze sporą krytyką ze strony internautów. Nicole Poturalski najwidoczniej nie wytrzymywała presji i postanowiła osobiście spytać swoich hejterów za pośrednictwem Instagrama, dlaczego nie odpowiada im jej relacja ze znanym aktorem. Przy okazji wyznała, że tego typu postawa jest naprawdę “smutna”. - To takie smutne i niemiłe, że chce się wam pisać takie komentarze. Po prostu nie obserwujcie ludzi, których nie chcecie oglądać lub nie lubicie tego, co znajduje się na ich profilach. To naprawdę proste - powiedziała Nicole. Warto zaznaczyć, że zabierając głos, w ogóle nie zaprzeczyła plotkom o romansie.