Dziewczyna Przemka Salety poparzona!

"Podobno najwięcej wypadków zdarza się w domach. POTWIERDZAM" - napisała. Na zdjęciu stoi w dwuczęściowym bikini, widać, że musiała poparzyć się na brzuchu, ramieniu i udzie. Karolina nie zdradziła, co dokładnie się przytrafiło. Sądząc po obrażeniach, mogła oblać się wrzątkiem.

"Ból za jakiś czas przeminie. Mam nadzieję, że obędzie się bez dużych blizn, a jedyne co zostanie na zawsze to świadomość, dzięki takim sytuacjom, kto jest FOR LIFE , a kto na taki upgrade nie zasługuje" - napisała.