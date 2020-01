Ed Sheeran ma sobowtóra. Wielu Londyńczyków dało się nabrać

Ed Sheeran rozdający darmowe jedzenie w Londynie to niespotykany widok. Fani byli zachwyceni możliwością spotkania idola i zrobieniem sobie wspólnej fotki. W całej akcji tkwił "drobny" haczyk.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ed Sheeran (po prawej) ma przedsiębiorczego sobowtóra (youtube.com/Getty Images)

Niedziela, Londyn, okolice Wembley. Na zjeździe foodtrucków pojawia się wyjątkowa furgonetka serwująca wegańskie nuggetsy. Za darmo. Nie to jest jednak najlepsze, bowiem z "okienka" wystaje ruda czupryna należąca do jednego z najpopularniejszych muzyków na świecie. Trudno powiedzieć, czy Londyńczyków bardziej ucieszyło darmowe jedzenie, czy szansa na selfie z idolem. Jedno jest pewne – wielu z nich naprawdę uwierzyło, że rudzielec z furgonetki to Ed Sheeran.

Obejrzyj: Z tymi, co się znają - Kortez

Jak dowiedział się portal TMZ, obecność sobowtóra Eda Sheerana na zlocie foodtrucków była zaplanowaną akcją wegańskiej marki, która chciała promować roślinną alternatywę dla tradycyjnych nuggetsów. Pomysł wypalił, bowiem do furgonetki "Eda" ustawiła się długa kolejka i praktycznie każdy robił sobie z nim zdjęcie.

Niektórzy (na przykład autorzy poniższej fotki na Instagramie) nie dali się nabrać sobowtórowi. Ale wielu zgromadzonych było święcie przekonanych, że rudowłosy mężczyzna, dla którego wynajęto nawet ochroniarza, to autor przeboju "Shape of You" czy "Perfect".