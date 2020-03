Edward Miszczak o zachowaniu Kingi Rusin. "Nie jest łatwym dziennikarzem"

Edward Miszczak ocenił ostatnie poczynania Kingi Rusin w sieci. Poszło o wpis dotyczący imprezy u Beyonce.

Relacja Kingi Rusin z hollywoodzkiej imprezy to temat do żartów od kilkunastu dni. Wiele gwiazd podchwyciło konwencję wpisu dziennikarki i zażartowało z tego w mediach społecznościowych. Prezenterka stała się obiektem internetowych żartów i memów. Nie da się ukryć, że cała sytuacja była bardzo komiczna. Gwieździe jednak nie było do śmiechu i co rusz komentowała doniesienia na swój temat podniosłym tonem.