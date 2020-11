Edyta "Cayra" Przytulska straciła główne źródło dochodów. Założyła gabinet piękności

Rządowe dotacje dla artystów wzbudzają coraz większe kontrowersje. Na ten temat wypowiedziało się już wiele gwiazd polskiego showbiznesu . Pomimo trudnej sytuacji w branży kulturalno-rozrywkowej niektóre z nich postanowiły wziąć los we własne ręce. Przykładem jest Edyta "Cayra" Przytulska, która postanowiła realizować się w innej dziedzinie życia. Z doniesień "Super Expressu" wynika, że piosenkarka poświęciła wolny czas na zdobywanie wiedzy z dziedziny kosmetologii i medycyny estetycznej. Ma w planach otwarcie własnego gabinetu.

- Medycyną estetyczną interesowałam się od dawna, ale dopiero teraz w czasie pandemii, znalazłam chwilę, by wdrożyć się w jej tajniki na tyle, by zdobyć kwalifikacje do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających na ludziach – wyznała Cayra.