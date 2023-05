Edyta Golec nie jest zazdrosna. Cieszy się, że mąż podoba się kobietom

- Mąż jeszcze nigdy mi nie dał powodów do zazdrości. Gdyby miało do czegoś dojść, pewnie by już dawno do tego doszło, do jakiejś zdrady. Ale myślę, że to wspólne zaufanie [...] jest ugruntowane. Ja nawet się cieszę, że oni są nadal atrakcyjni i kobiety na nich zwracają uwagę. To jest bardzo przyjemne, mi to w ogóle nie przeszkadza. [...] Nie ma takiej możliwości, żeby jedno mrugnięcie kogoś coś zawaliło. - wyznała z uśmiechem Edyta Golec.