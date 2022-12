Edyta Golec z roku na rok wygląda coraz lepiej. Jak ona to robi?

- Chodzę też na jogę terapeutyczną, ponieważ przez to, że gram na instrumencie, mam problemy z kręgosłupem. Zrobiłam sobie również test na nietolerancję pokarmową i dzięki temu wiem, co mi szkodzi. Dodatkowo zero używek, a ponadto chodzę spać o 21.00, żeby o piątej rano być gotową - dodała.