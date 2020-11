Nawet kadzidełka nie pomogą. Tego zapachu z domu nie wywabi

- Jestem absolutnie zakochana też w góralach i w tradycjach góralskich. No, kuchnia troszeczkę ciężka dla mnie, bo mięsna. Lubię oscypki, ale staram się nie kupować do domu, bo oscypki mają dosyć intensywny zapach i nawet moje kadzidełka nie są w stanie zmienić i zdominować zapachu oscypka w domu. To, co jest tu przepiękne, blisko natury, to dźwięki. Od rana do wieczora się zmieniają. Ptaki śpiewają. (...) Słyszałam, że góralką to się jest dopiero, jak się zakocha dziewczyna w góralu. Jak się zakocha, to wtedy jest już góralka - podsumowała.