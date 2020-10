Plotkowano o rozwodzie kościelnym u Górniak. Skomentowała

- Słyszałam, że potrzebuję bardzo pilnie rozwodu kościelnego . Nie jest to prawda, nie potrzebuję żadnego rozwodu. Nie mam w ogóle na to czasu i nie mam w ogóle powodu.

- Mogłabym to ewentualnie rozważać, gdybym planowała jeszcze kiedyś wyjść za mąż, ale nie planuję. Więc nie jest mi to zupełnie do niczego potrzebne. I w tej chwili nie mam nawet do tego głowy - dodała.