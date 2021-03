Edyta Górniak czeka na UFO i węszy spisek. "Czas zresetować umysł"

Edytę Górniak śledzi na Facebooku ponad 300 tys. osób. Na Instagramie ma kolejne pół miliona odbiorców, którzy regularnie mogą usłyszeć i przeczytać, co piosenkarka ma do powiedzenia na temat pandemii koronawirusa, wiary, wiedzy itp. Zwykle są to treści, które można wrzucić do worka z teoriami spiskowymi. Górniak nie przejmuje się krytyką i dalej stara się "otwierać oczy" ludziom, którzy jej słuchają.