Natalia Siwiec "podpisała pakt z diabłem". Kołakowska znowu odleciała

Andrzej Piaseczny leży w szpitalu chory na COVID. Kilka dni temu postanowił podzielić się nagraniem, na którym wyraźnie widać i słychać, że ma trudności z oddychaniem. Takie zachowanie bardzo nie spodobało się Violi Kołakowskiej. - Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się posuną? Co za to dostałeś? - pytała na InstaStories.