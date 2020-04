Edyta Górniak i sukces na Eurowizji. To już 26 lat od jej pamiętnego występu

Dokładnie 26 lat temu Edyta Górniak zanotowała jeden z najbardziej przełomowych występów w swojej karierę. Na Eurowizji z piosenką "To nie ja" zajęła 2. miejsce, co do dziś pozostaje najwyższym miejscem Polski w konkursie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Edyta Górniak w 2019 r. (ONS.pl)