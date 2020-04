Zapendowska o Górniak: "Pokaże innym piosenkareczkom, co to znaczy być prawdziwą artystką"

– Bardzo się cieszę, że Edyta po tylu latach ma gotowe nowe piosenki. Wierzę, że pokaże nimi innym piosenkareczkom, co to znaczy być prawdziwą artystką. Mocno trzymam za nią i te nowe piosenki kciuki, bo to wybitna wokalistka i wybitny talent! – mówiła "Faktowi" Elżbieta Zapendowska.