Edyta Górniak i Rafał Brzozowski nie szczędzili sobie czułości. Za kulisami się działo

Rafał jest uroczym człowiekiem i mężczyzną. To mogę powiedzieć. Mogę potwierdzić, że zawsze był dżentelmenem. Zawsze z wielką klasą odnosił się do mnie. Jest faktycznie taki czarujący, więc gdybym miała otwartość na relacje, to pewnie powiedziałabym więcej, ale nie mam - powiedziała gwiazda w wywiadzie udzielonym "Faktowi". - Prawda jest taka, że ja Rafała bardzo lubię. Poznaliśmy się dwa, może trzy lata temu w programie "Jaka to melodia" i tak jakoś zawsze w naturalny sposób mamy sympatię wobec siebie. [...] Nie mamy romansu. Natomiast bardzo się lubimy. Myślę, że mogę to powiedzieć za nas oboje – dodała.