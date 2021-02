Edyta Górniak ma dość jedzenia pączków. Zebrało się jej na żarty

Edyta Górniak ma nie tylko wspaniały głos, ale i zjawiskową figurę, o czym co jakiś czas przypomina swoim fanom w mediach społecznościowych. Po tłustym czwartku pokazała się w innym, o wiele bardziej zaokrąglonym wydaniu z żartobliwym podpisem "No more pączek".

Edyta Górniak mówi: "No more pączek" Źródło: AKPA