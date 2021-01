Edyta Górniak martwi się o ojczyma. Miał wypadek

Edyta Górniak jest mocno związana z mamą i ojczymem, którego nazywa nawet tatą. Teraz jej wsparcie będzie na wagę złota, ponieważ mężczyzna przeżył wypadek samochodowy . Pracuje jako taksówkarz i podczas jednego z kursów młoda dziewczyna z impetem wjechała w jego samochód. Nie wiadomo, czy Zdzisław Jasik wróci do pełni sprawności i tym samym do pracy.

Według informatora Górniak jest już mocno zaangażowana w opiekę nad ojczymem. Podobnie zachowała się, gdy jej mama trafiła do szpitala z podejrzeniem udaru. - Rzuciła dla niej pracę jurora w "The Voice Kids". Nie zważała na to, że traci kontrakt i pieniądze. Mama była ważniejsza. To dla niej stała się najbardziej troskliwą opiekunką - mówi źródło "Na żywo".