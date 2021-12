Edyta Górniak martwi się o syna. Allan chce oddać życie za Polskę

Początkowo Allan chciał uczyć się w szkole wojskowej w USA. Ale później zmienił zdanie: - Ale gdy poznał historię Polski, powiedział: "Wiesz co mama, jak mam iść do szkoły wojskowej i potem oddawać życie, to ja chcę oddać życie za Polskę, nie za żaden inny kraj". I naprawdę mówił to serio.