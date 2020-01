Edyta Górniak na egzotycznych wakacjach. Pokazała zdjęcie z plaży

Edyta Górniak po intensywnym sezonie koncertowym oraz programie "My way" udała się na zasłużony wypoczynek. Piosenkarka wybrała się do Azji. Jej zdjęcia z plaży w słomkowym kapeluszu i czarnym kostiumie wzbudziły zachwyt fanów.

Edyta Górniak zachwyciła zdjęciami z wakacji (Instagram.com)

Edyta Górniak zakończyła 2019 rok na scenie podczas sylwestrowej imprezy TVN. Chwilę potem wyruszyła na egzotyczne wakacje. W Tajlandii poddała się diecie oczyszczającej, wzięła również udział w medytacjach.

Piosenkarka korzysta z uroków Azji - pięknych plaż i słońca. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym siedzi na piasku w czarnym kostiumie i słomkowym kapeluszu. Gwiazda popija świeży kokos i eksponuje zgrabne, opalone nogi.

Fani nie mogli powstrzymać się od komplementów.

"Piękna"

"Wow"

"Boska"