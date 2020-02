Edyta Górniak nie kupiła posiadłości w Azji. Koronawirus pokrzyżował plany

Edyta Górniak planowała zakup luksusowej posiadłości w Azji. Postanowiła jednak tego nie robić. Wystraszyła się epidemii koronawirusa.

Edyta Górniak chętnie wyjeżdża na wakacje do Azji. Dlatego, jak donosi Pomponik.pl, postanowiła kupić posiadłość w Tajlandii . Wszystkim miał się zająć agent nieruchomości. Niestety teraz gwiazda wycofała się z tego planu. Z powodu epidemii koronawirusa postanowiła wstrzymać się z kupnem domu w Azji.

Powodem rezygnacji jest epidemia groźnego wirusa: - Wokalistka na bieżąco śledzi informacje o WHO 2019-nCoV. Bardzo martwi ją ta sytuacja. Do czasu rozwiązania problemu nie poleci tam na wakacje. ani nie wróci do tematu zakupu posiadłości.