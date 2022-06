Edyta Górniak o miłości. Zdradziła, kto ma u niej szanse

W rozmowie z JastrząbPost Edyta Górniak odpowiedziała na pytanie, czy obecnie się z kimś spotyka. Zaczęła od przedstawienia swojego poglądu na temat tego, dlaczego ludzie łączą się w pary: - Nam się zawsze wydaje, że my potrzebujemy drugiej osoby, która będzie nas kochała, po to, by uzupełniła w nas brak poczucia miłości, który zostaje czasami z dzieciństwa, z traum, z różnych przeżyć. To jest niedobre, ale większość osób tak robi, dlatego że my wtedy szukamy kogoś, kogo stawiamy w charakterze osoby, której zadaniem jest nas wypełnić miłością, uleczyć, dać poczucie komfortu, bezpieczeństwa, dobroci, czyli otulić miłością. Jakkolwiek miłość jest piękna, to miłość nie polega na tym, żeby odegrać jakąś rolę i uleczyć nas z tego, że ktoś nas kiedyś skrzywdził. Najczęściej jest tak, że każda kolejna osoba stanowi plaster na rany, które rozdrapał lub zadał ktoś inny. Tak jest w nieskończoność.