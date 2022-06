Edyta Górniak wierzy w płaską Ziemię? Nie mówi "nie"

Chociaż Edyta Górniak skończyła Technikum Pszczelarskie w Opolu, to nie podeszła do matury, co lata temu potrafiły jej wypowiadać media. Wiadomo jednak, że żaden papier nie świadczy o wiedzy czy dojrzałości, a poziom szkolnego wykształcenia nie definiuje człowieka. Co innego z poglądami, które ten człowiek głosi.