Edyta Górniak oburzona na Magdę Gessler. Skrytykowała jej poglądy oraz… dania

Edyta Górniak należy do grona koronasceptyków. Jej wypowiedzi o statystach leżących w szpitalach długo nie zostaną zapomniane. Choć artystka nie jest ekspertem w dziedzinie medycyny (przypomnijmy, że ma średnie wykształcenie, które zdobyła, uczęszczając do technikum ogrodniczo-pszczelarskiego, ale nigdy nie podeszła do matury), śmiało wypowiada się na tematy pandemii, szerząc dezinformację wśród osób, które ją śledzą i wierzą w jej słowa.