Edyta Górniak rozkleiła się podczas wywiadu. Płakała mówiąc o synu

- Musiałam być przygotowana na wszystko, lekarze mi to powiedzieli wprost. Na szczęście uratowali organizm Allana z brzydkiego zakażenia, które jest zagrożeniem dla życia. To jest wielki dowód miłości Bożej. Przy tym całym bólu i strachu doznałam tyle miłości od ludzi oraz tyle miłości bożej, że mimo wszystko czuję, że to był błogosławiony czas - mówiła Górniak w rozmowie z "Faktem". - Ze szpitala wyniosłam dziecko o połowę mniejsze niż wniosłam - dodała.