Zupełna kompromitacja Górniak. Mówiła o koronawirusie

- Sytuacja, która sparaliżowała cały świat, zastała mnie w Stanach. Nie spodziewałam się, że to wszystko tak szybko sparaliżuje trzeźwość umysłu ludzi. Przyleciałam do Polski ostatnim samolotem. Cały czas zastanawiałam się, czy nie zostać. Moja podróż była bardzo spokojna, normalna. Ludzie byli skoncentrowani na bezpieczeństwie. Przyleciałam do Polski i zobaczyłam, jak ludzie się czują. Byłam zdruzgotana. Kocham ludzi, całe życie oddałam ludziom, poświęcam życie, zdrowie, życie osobiste po to, aby budować ich życie, ich wartości, ich wrażliwość. Nie wzięłam pod uwagę tego, jak te wirusy, mocno promowane teraz, są drapieżne. [...] Zauważyłam tendencje do przerysowania, wmawiania ludziom pewnych rzeczy. Jeśli jest na świecie sytuacja zagrożenia, to ludzie powinni uspokajać innych, a nie zastraszać - powiedziała na wstępie artystka.