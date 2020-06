Edyta Górniak rozpływa się nad synem. Jest mistrzem dyscypliny

Choć wokalistka wolałaby, aby jej pociecha również związała się z biznesem muzycznym, Allan ma zupełnie inne plany. Marzy o wstąpieniu do wojska. Wygląda na to, że chłopak idealnie nadaje się do przestrzegania żołnierskiej musztry.

- Czas zatrzymania podczas epidemii w ogóle nie zmienił w Allanie pasji do zostania żołnierzem. Dzięki szkole nauczył się wstawać o godz. 4.30 i doskonale potrafi gospodarować swoim czasem - chwali go Górniak na łamach "Faktu".

- Teraz może dzielić sobie czas między lekcje w internecie i aktywności, które przygotowują go do zawodu. Trochę się uczy, potem doszkala się na strzelnicy - tłumaczy piosenkarka.

"Urodziłem się, żeby walczyć o to, co sprawiedliwe, a tym samym odwdzięczyć się za to, za co niektórzy ludzie oddali swoje życie: za ojczyznę. Za bezpieczeństwo, za wolność, za szczęście" - deklaruje na swoim Instagramie.