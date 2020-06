Były mąż Górniak wyszedł z więzienia. Nowe fakty

Do jakiej rzeczywistości wraca Dariusz K.? Edyta Górniak zrobi z pewnością wiele, by ograniczyć mu kontakt z synem. Pamiętamy przecież, co mówiła o byłym mężu w programie "My Way". Druga żona Izabela wystąpiła natomiast o rozwód i ograniczenie praw rodzicielskich wobec ich córki.