Edyta Górniak nie da się zaszczepić. Szumowski jej odpowiada

Edyta Górniak wyraziła ostatnio swoje wątpliwości odnośnie pandemii koronawirusa. Piosenkarka zapowiedziała, że jeśli lekarstwem na COVID-19 będzie szczepionka, ona jej nie przyjmie. Minister Zdrowia zareagował na słowa artystki.

Edyta Górniak w wywiadzie, którego udzieliła w prawicowej telewizji wrealu24.pl, powiedziała, że nie wierzy we wszystko, co jest przekazywane na temat koronawirusa. Artystka uważa, że rząd i media zastraszają ludzi, by móc ich kontrolować.

- Zdecydowanie ktoś za tym stoi. Globaliści. Nie chciałabym powiedzieć wszystkiego, co myślę, bo mogłabym pogrążyć ludzi w jeszcze większym smutku. Ludzie świadomi są zagrożeniem dla liderów światowych. Lepiej mieć masę ludzi, którzy wykonają polecenia. Takim ludziom łatwiej jest dyktować warunki życia. Niewiele ludzi się zastanawia, ile w tym mądrości, sensu - wyznała.

Wypowiedziała się również kategorycznie w sprawie szczepień.

- Dopóki żyję nie dam się zaszczepić. Wolę odejść z tego świata, niż pozwolić komukolwiek cokolwiek wstrzyknąć w mój organizm. Nie pozwolę mojemu dziecku się zaszczepić. Jeśli to oznacza zagładę, to trudno. Nie mam możliwości weryfikacji i wiedzy, co zostaje mi wstrzyknięte. Szczepienia mogą wywołać różne reakcje organizmu. Ja i mój syn nie zgodzimy się na szczepienia. Jeśli będą chcieli nas rozstrzelać, to niech nas rozstrzelają - dodała.

Podczas wywiadu w Radiu Zet o słowa Górniak zapytano Łukasza Szumowskiego.

- Ja rozumiem, że pani Edyta sprawdza na przykład, z czego są zrobione pastylki, antybiotyk, jak łyka. Szczepionka to jedna z form leku. Tak samo, jak jako ludzie nie wiemy i nie jesteśmy w stanie sprawdzić pastylki, tak nie jesteśmy w stanie sprawdzić szczepionki. Po to jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, gdzie wszystkie badania są składane, sprawdzane jest, jak te leki były przygotowywane, jaki jest skład substancji, od tego są eksperci. Ja nie zastanawiam się, jak jest zbudowany silnik samolotu, jak do niego wsiadam - powiedział Minister Zdrowia.