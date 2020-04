A jednak razem? Wymowny komentarz piłkarza

Edyta Górniak niezwykle rzadko opowiada o swoim życiu uczuciowym. Piosenkarka wiele razy się sparzyła i nie chce powtarzać błędów z przeszłości. Robi więc wszystko, by jak najdłużej utrzymywać swoje związki w tajemnicy przed mediami. Marzy, że pozna w końcu tego jedynego i w końcu się ustatkuje. Ma nawet na oku pewnego kandydata, z którym od czasu do czasu jest widywana. Choć diwa nie komentuje tego, co łączy ją z pewnym piłkarzem, on swoim jednym zdaniem zasiał w nas ziarnko niepewności.