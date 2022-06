Górniak na "zlocie wolnych ludzi". Tam będzie miała widownię

Co ciekawe, to niejedyna tego typu impreza, w której wziąć udział miała Górniak. W ubiegłym roku miała się pojawić na Pulsie Nowej Ziemi, festiwalu dla "wszystkich poszukujących ludzi oraz tych, którzy pragną poprawy swojego dobrostanu fizycznego i duchowego". Organizatorki wydarzenia - Viola Kołakowska i jej przyjaciółka, zielarka Agnieszka, we współpracy z Teatrem Imka (którego dyrektorem jest Tomasz Karolak), planowały trzydniowe wydarzenie wypełnione wykładami, dyskusjami, "transformującymi" warsztatami i koncertami. Na liście zaproszonych gości nie brakowało zagranicznych i znanych nazwisk. Ostatecznie do imprezy jednak nie doszło. Tym razem wszystko wskazuje na to, że szumnie zapowiadany festiwal się odbędzie. To już XIX edycja.