Edyta Górniak wróciła do Polski. Pokazała nagranie z samolotu

Zgodnie z ustaleniami rządu zamknięto granice Polski. Wstrzymano loty do kraju dla cudzoziemców, uziemiono też m.in. polskich turystów, którzy planowali wyjazd za granicę. Rząd ruszył z akcją "Lot do domu" , na którą załapała się w końcu i Edyta Górniak. Gwiazda utknęła w USA, gdzie spędza sporo czasu w ciągu roku.

Górniak wyleciała do USA w lutym, by wziąć udział w corocznej, charytatywnej gali organizowanej przez Marcina Gortata. Po tym wydarzeniu chciała odpocząć jeszcze chwilę od obowiązków. Nie bardzo się to udało. Najpierw przeżyła trzęsienie ziemi w Nashville, potem ogłoszono pandemię, następnie i Polska, i USA zamknęły swoje granice.