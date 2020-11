Edyta Górniak z grzywką i w lateksie

Edyta Górniak zrobiła sobie przerwę od wypowiadania się na temat koronawirusa i poszła na nagrania "The Voice of Poland". Tam zaskoczyła odmienioną stylizacją.

Od kilku tygodni Edyta Górniak jest na ustach mediów i internautów, jednak nie za sprawą kolejnej płyty. Chodzi o wypowiedzi, w których m.in. wielokrotnie poddawała w wątpliwość sens szczepień przeciwko koronawirusowi, zarzucała dziennikarzom sianie paniki oraz snuła teorie na temat diabolicznego planu Billa Gatesa knującego "depopulację świata". Wielu najbardziej oburzyły jej słowa o tym, że w szpitalach pokazywani są statyści.

W przerwie od snucia tego typu teorii Edyta Górniak nagrywa kolejne odcinki "The Voice of Poland", w którym jest jurorką. Podczas ostatniego nagrania, zaskoczyła odmienioną stylizacją.

Górniak ma nową fryzurę. Jej włosy są teraz długie i proste, a do tego gwiazda ma grzywkę.

Na nagranie włożyła prześwitującą szarą bluzkę, spod której widać czarny koronkowy stanik. Do tego włożyła ciemnozielone lateksowe spodnie. Jak wam się podoba Górniak w takim wydaniu?

Trzeci odcinek finałowy jedenastej edycji "The Voice of Poland" już w sobotę o 21:00 w TVP2.

