Edyta Górniak ze łzami w oczach: "Jestem prawdziwie wdzięczna telewizji publicznej"

- Jestem tak szczęśliwa i wdzięczna, że mogliśmy się zobaczyć, że mogliśmy chociaż przez chwilę, w tym przedziwnym, trudnym, pełnym wyzwań roku, siebie poczuć. Cokolwiek dookoła się nie dzieje w naszych życiach, to pamiętajcie, że mamy serce i zawsze można zajrzeć w to serce. Z tego miejsca chciałam powiedzieć, że jestem wdzięczna, prawdziwie wdzięczna telewizji publicznej, że odważyła się zorganizować tę trasę, żebyśmy my, artyści, mogli się z wami spotkać i wesprzeć was w tym trudnym czasie - powiedziała, a wzruszenie odbierało jej głos.