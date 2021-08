Górniak wywołała skandal na imprezie TVP. Kurski zabrał głos

Do "antymaseczkowego" incydentu doszło w niedzielę 22 sierpnia w Chełmie, gdzie grała Wakacyjna Trasa Dwójki. Górniak była jedną z zaproszonych gwiazd. O całej sprawie pewnie nikt by nie usłyszał, gdyby nie działanie samej piosenkarki, która pochwaliła się swoim czynem na Instagramie. Filmiki, na których zrywa plakaty nakazujące zakrywanie ust i nosa na zapleczu koncertu, uznała za świetny żart. Ale nie każdego on rozbawił.