Edyta Herbuś dziękuje Tomaszowi Barańskiemu. Dali wyjątkowy występ

Tomasz Barański wspomina swój związek z Herbuś: "Nasza przyjaźń jest fantastyczna"

Ponadto wciąż zdarza się im pracować razem. Barański z sukcesami prowadzi własną grupę i szkołę taneczną i występuje często w produkcjach telewizyjnych. Herbuś także z chęcią wraca do swojej pasji i prezentuje widzom umiejętności taneczne. Para została ostatnio zaproszona do występu podczas wakacyjnego koncertu TVP.

Zatańczyli najsłynniejszą choreografię z filmu "Dirty Dancing", do piosenki "The time of my life". Występ nie tylko podbił serca publiczności, ale wywołał duże emocje u samych wykonawców. Edyta Herbuś zamieściła jego fragment na Instagramie i postanowiła podziękować swojemu tanecznemu partnerowi za wyjątkowe spotkanie.