Herbuś i Kawulski kiedyś byli parą. Po latach znów się spotkali

Edyta Herbuś była swego czasu nazywana największą pożeraczką męskich serc w show-biznesie. I nie ma się czemu dziwić. Piękna, atrakcyjna i utalentowana stała się obiektem westchnień wielu mężczyzn. Od czasu pojawienia się w "Tańcu z Gwiazdami" widywano ją w towarzystwie tancerza i choreografa, Tomasza Barańskiego, współzałożyciela polskiej federacji KSW, Macieja Kawulskiego, czy wreszcie reżysera teatralnego, Mariusza Trelińskiego. Jako ostatni walkę o jej serce stoczył Piotr Bukowiecki, z którym Herbuś do dziś jest związana .

I choć tancerka jest szczęśliwie zakochana, nie przeszkadza jej to w widywaniu się ze swoimi byłymi partnerami. Oczywiście, jedynie zawodowo. Tak jak ostatnio. 40-latka pochwaliła się na Instagramie spotkaniem z Kawulskim.

Edyta Herbuś i Maciej Kawulski - historia związku

Sielanka skończyła się po zaledwie kilku miesiącach. Do dziś nie znamy jednak powodu rozpadu związku, ale sugerowano, że Kawulski był zazdrosny o lubiącą imprezy tancerkę. Mówiono też, że Maciej spotykał się z Herbuś tylko po to, by wypromować swój biznes. Jaka była prawda?