Edyta Herbuś w skąpym ubraniu. Poddała się "słonecznym pieszczotom"

Edyta Herbuś to postać dobrze znana w polskim show-biznesie. Tancerka z powodzeniem rozwija swoją karierę. Spełnia się zawodowo i artystycznie, a niedawno założyła markę Her by Love i sprzedaje świece. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To jedna z tych osób, które lubią pokazywać swoją codzienność. Dodać trzeba, że ma komu – na Instagramie obserwuje ją 229 tys. osób. Z racji swoich licznych podróży, fani mają okazję podziwiać ją na zmysłowych selfie lub zdjęciach w ponętnych pozach.