Edyta Herbuś w zieleni na wiosennej ramówce Polsatu. Piękna suknia!

Prezentacja wiosennej ramówki Polsatu to jedna z tych imprez, która cyklicznie przyciąga pokaźny tłum gwiazd. Znani i lubiani promują programy i seriale ze swoim udziałem, przy okazji podsycając zainteresowanie wokół samych siebie. Uroczysta konferencja to przy okazji swojego rodzaju pokaz mody, na którym gwiazdy prześcigają się na co ciekawsze stylizacje. Edyta Herbuś, której nie zabrakło tego wieczoru, postawiła na efektowną suknię. Zobaczcie, jak się w niej prezentowała.