Edyta Herbuś wygina się w przezroczystym body. "Zbieram jeszcze szczękę z podłogi"

Edyta Herbuś to uznana tancerka, która swoich sił próbowała nie tylko na parkiecie, lecz także na deskach teatru i przed kamerą. Widzowie kojarzą ją z roli Sylwii w "Pierwszej miłości". Pojawiała się również w m.in. "Na Wspólnej", "Plebanii" czy "Klanie". Ponadto była jurorką w programach "Królowie Densfloru" i "World of Dance Polska". Teraz dołączyła do panelu jurorskiego programu "You Can Dance. Nowa Generacja".