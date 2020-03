Edyta Herbuś z partnerem pokazali, jak spędzają domową kwarantannę

Tancerka nie raz chwaliła się na Instagramie, że ma smykałkę do urządzania wnętrz. Edyta Herbuś dba, aby jej domowa przestrzeń była przytulna i wprawiała ją w dobry nastrój . Nic dziwnego, że przymusową kwarantannę potraktowała jako dobrą okazję do odświeżenia wnętrz.

"U nas w domu każdy cycuś jest już glancuś. Zaraz schodzimy do piwnicy i może zajrzymy jeszcze do sąsiadów. A jak tam u Was? Wszystkie kąty wypucowane?" - zapytała fanów Edyta Herbuś.