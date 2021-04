Edyta Herbuś zachwyca w szpilkach i body. "Im starsza, tym lepsza"

Edyta Herbuś już jako dziecko chodziła do szkoły tańca i z czasem udowodniła, że to coś więcej niż młodzieńcza pasja. Dzięki ciągłej aktywności fizycznej Herbuś może się pochwalić zjawiskową figurą, co też bardzo chętnie czyni. Ku uciesze fanów na Instagramie, którzy zachwycali się ostatnio kolejną sesją w zmysłowych pozach.

Edyta Herbuś skończyła niedawno 40 lat Źródło: AKPA