Edyta Pazura cierpiała na depresję: "Byłam sukcesywnie gnojona"

Pazura przeprowadziła ostatnio rozmowę z psychiatrą Aleksandrą Piętą na temat depresji. Już na początku nagrania opublikowanego na kanale "Just Keep Living" zdobyła się na osobiste wyznanie. Przy okazji na Instagramie opublikowała wpis, w którym bardziej szczegółowo opowiada o trudnościach, które ją w życiu spotkały. Jak się okazuje, sam Cezary Pazura zauważył u niej częste zmiany nastrojów i namówił ją na wizytę u specjalisty. Nie było to łatwe zadanie, gdyż Edyta wstydziła się swojej choroby.