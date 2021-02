"Nie mogłam uwierzyć własnym oczom". Edyta Pazura zabiera głos ws. aukcji WOŚP

Po pierwsze, wystawili na aukcji zaproszenie na obiad do do domu w Wilanowie. Ta aukcja osiągnęła 37 100 zł.

Po drugie: zbierali do tzw. eskarbonki WOŚP. Tu zebrali jeszcze więcej, bo ponad 40 tysięcy zł. Do ich eskarbonki wciąż można wrzucać.

WOŚP 2021. Tak wyglądało "Światełko do Nieba"

Edyta Pazura chwali przede wszystkim wpłacających: - To zasługa ludzi. Przecież to nie my zebraliśmy, tylko ci, którzy nas lubią i sympatyzują z nami. My byliśmy jedynie pośrednikami między nimi a WOŚP.