Edyta Pazura na zdjęciu z wakacji. "Pryszcze i zmarszczki"

Edyta Pazura to trzecia żona Cezarego Pazury. Poznała go w pociągu gdy miała 19 lat. On jest od niej starszy o 26 lat. Nic dziwnego, że ich związek od początku wzbudził sensację. Niewielu wróżyło im długi staż. Tymczasem Pazurowie okazali się świetnie dobraną parą. Już od 12 lat tworzą zgodne małżeństwo i wychowują trójkę dzieci.